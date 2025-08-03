У Слов'янську обстріляно район Бетонмаш, у Краматорську шукають людей під завалами

У ніч на 3 серпня Слов'янськ знову зазнав ворожого обстрілу. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, удару було завдано з використанням реактивної системи залпового вогню по району Бетонмаш. Обійшлося без постраждалих.



Раніше, ввечері 2 серпня, внаслідок двох обстрілів у Слов'янську постраждали троє жінок 1950, 1969 та 1991 років народження. Про це також повідомив Вадим Лях. Госпіталізація не знадобилась — всім постраждалим надано амбулаторну медичну допомогу.

У Краматорську під завалами зруйнованої багатоповерхівки, за попередніми даними, можуть залишатися від п'яти до семи людей. Кількість жертв від обстрілу 31 липня досягла чотирьох людей. Напередодні ввечері рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки 1990 року народження, заявила місцева влада.

Наслідки удару по Краматорську. Джерело: t.me/Oper_KramatorsK

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня росіяни вдарили по центру міста, пошкоджено одну з візиток міста — готель «Слов'янськ».