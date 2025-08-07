Цифровой ТЦК, контракты с улучшенными условиями и другое: ключевые цели Минобороны на следующие полгода

Глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль назвал основные задачи Минобороны до конца 2025 года. Среди них — наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, улучшение управления оборонными ресурсами, цифровизация. Об этом он сообщил в телеграм.
Среди ключевых задач на ближайшие полгода:
Увеличение закупок украинского оружия до 50%.
Аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год.
Внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация сил обороны, в частности через переход на корпусную систему.
Разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы.
Улучшение управления оборонными ресурсами.
Обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine.
Продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов (Армия+ Резерв+), цифровой ТЦК.
Запуск Defense City (экосистемы поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.
Ранее мы писали, что с 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны носить нательные камеры.
