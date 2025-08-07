Цифровой ТЦК, контракты с улучшенными условиями и другое: ключевые цели Минобороны на следующие полгода

Глава МОУ назвал ключевые цели Минобороны на следующие полгода. Фото: Денис Шмыгаль

Глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль назвал основные задачи Минобороны до конца 2025 года. Среди них — наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, улучшение управления оборонными ресурсами, цифровизация. Об этом он сообщил в телеграм.



Среди ключевых задач на ближайшие полгода:



Увеличение закупок украинского оружия до 50%.



Аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год.



Внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация сил обороны, в частности через переход на корпусную систему.



Разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы.



Улучшение управления оборонными ресурсами.



Обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine.



Продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов (Армия+ Резерв+), цифровой ТЦК.



Запуск Defense City (экосистемы поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.



Ранее мы писали, что с 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны носить нательные камеры.

