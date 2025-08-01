Известно, сколько дронов Минобороны поставило на фронт с начала года

Минобороны с начала года поставило ВСУ более 1 млн FPV-дронов. Фото: Денис Шмыгаль

С начала года Министерство обороны поставило для нужд Вооруженных сил Украины уже более 1 млн FPV-дронов. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, Минобороны внедряет новые подходы, чтобы дроны поступали на фронт быстрее и в нужном количестве:



- Рамочные соглашения на основе тактико-технических характеристик: контрактуем производителей не по конкретным названиям изделий, а по соответствию их дронов требованиям ТТХ. Это позволяет привлечь широкий круг производителей к закупкам, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro.



- DOT-Chain Defence: цифровой маркетплейс, где подразделения сами выбирают нужные дроны. Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Платформа уже работает в пилотном режиме для 12 боевых бригад.



«Наш приоритет — развивать наиболее эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками. Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач», — уточнил Шмыгаль.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить технологическую Ставку по дронам. Главная цель — выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки.

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