Работники ТЦК и СП с 1 сентября обязаны будут носить нательные камеры — Шмыгаль

С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны носить нательные камеры.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Телеграм в четверг, 7 августа.

«Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность», – написал он.

По словам Шмыгаля, «этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон».

«В настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств», – добавил министр.