Минобороны допустило к эксплуатации 7 образцов автотехники для ВСУ

13 августа 2025, 15:15

В июле 2025 года автопарк Сил обороны Украины пополнился семью новыми образцами автомобильной техники различного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Среди поступлений — легковые внедорожные пикапы с одинарными и двойными кабинами, полноприводные микроавтобусы и автомобили специального назначения.

С начала года оборонное ведомство допустило к эксплуатации почти 70 новых образцов автомобилей, большинство из которых произведены в Украине.

Это спецавтомобили, грузовики, универсальные колесные шасси, автокраны, автомастерские, эвакуационные тягачи, техника для перевозки тяжелых и габаритных грузов, прицепы и полуприцепы. Для сравнения, в 2024 году в войска поступило более 200 новых образцов автомобильной техники.

