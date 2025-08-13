Міноборони допустило до експлуатації 7 зразків автотехніки для ЗСУ

У липні 2025 року автопарк Сил оборони України поповнився сімома новими зразками автомобільної техніки різного призначення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Серед надходжень — легкові позашляхові пікапи з одинарними та подвійними кабінами, повнопривідні мікроавтобуси та автомобілі спеціального призначення.
Від початку року оборонне відомство допустило до експлуатації майже 70 нових зразків автомобілів, більшість із яких виготовлені в Україні.
Це спецавтомобілі, вантажівки, універсальні колісні шасі, автокрани, автомайстерні, евакуаційні тягачі, техніка для перевезення важких і габаритних вантажів, причепи та напівпричепи. Для порівняння, у 2024 році у війська надійшло понад 200 нових зразків автомобільної техніки.
