Донецкая ОВА выделила почти 30 миллионов для военных из областного бюджета

Власти Донетчины выделили почти 30 миллионов для военных. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что из бюджета было выделено почти 30 миллионов гривен на БПЛА, fpv-дроны и средства РЭБ для подразделений, которые защищают Донецкую область.



Кроме того, по словам начальника администрации, направили из областного бюджета средства Андреевской и Шаховской громадам на осуществление мероприятий по обороне.



«Поддержка военных — наш главный приоритет, ведь от их стойкости и мужества зависит безопасность Донетчины и всей Украины. Вместе с местными военными администрациями делаем все возможное, чтобы наши защитники имели необходимое для выполнения боевых задач», — отметил он.



Ранее мы писали, что Кабинет министров выделит еще почти 8 млрд гривен на закупку дронов. В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях