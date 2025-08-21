«ДНР» обещает воду жителям оккупации только после захвата всей Донецкой области

В группировке «ДНР» обещают населению оккупированного Донецка решить проблемы с водоснабжением после того, как российская армия захватит всю область.



Глава группировки Денис Пушилин заявил, что канал «Северский Донец — Донбасс» восстановят после «сдвига линии фронта».



«Для нас самое важное — отодвинуть линию фронта, а дальше все шаги, алгоритмы, что мы делаем, какие предпринимаем меры по ремонту и запуску канала уже прописаны. Насосы у нас заказаны уже, оплачены, они готовы. Соответственно, как только линия фронта будет отодвинута, и мы сможем приступить к работам после разминирования, я рассчитываю, что мы в сжатые сроки сможем эти работы провести», — сказал Пушилин.



Также он завил, что оккупационная власть не рассматривает дальнейшее сокращение графика подачи воды.



«Такой необходимости нет, а принимаемые меры, в том числе строительство новых водоводов, достаточно действенны», — считает Пушилин.

Ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа. Дети записывают видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину, а Z-блогеры уже не находят слов, чтоб описать проблему не такой страшной, какой она есть на самом деле.

Как группировка «ДНР» и ее российские кураторы пытаются решить проблему, созданную своими же руками, — «Новости Донбасса» следят онлайн.