«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області

В угрупуванні «ДНР» обіцяють населенню окупованого Донецька розв'язати проблеми із водопостачанням після того, як російська армія захопить усю область.



Глава угрупування Денис Пушилін заявив, що канал «Сіверський Донець — Донбас» відновлять після «зсуву лінії фронту».



«Для нас найважливіше — відсунути лінію фронту, а далі всі кроки, алгоритми, що ми робимо, які вживаємо заходів щодо ремонту та запуску каналу вже прописано. Помпи у нас вже замовлені, оплачені, вони готові. Відповідно, як тільки лінію фронту буде відсунуто, і ми зможемо узятися до робіт після розмінування, я розраховую, що ми в стислі терміни зможемо ці роботи провести», — сказав Пушилін.



Також він заявив, що окупаційна влада не розглядає подальшого скорочення графіка подачі води.



«Такої необхідності немає, а заходи, що вживаються, у тому числі будівництво нових водоводів, досить дієві», — вважає Пушилін.

Ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованого НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа. Діти записують відеозвернення до глави Кремля Володимира Путіна, а Z-блогери вже не знаходять слів, щоб описати проблему не такою страшною, якою вона є насправді.

Як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються розв'язати проблему, створену своїми ж руками, – «Новини Донбасу» стежать онлайн.