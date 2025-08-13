В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения

Во временно захваченном Россией Мариуполе Донецкой области реконструируют ветку водовода протяженностью 1,5 километра. Об этом сообщили в Фонде развития территорий.



«Ранее в эксплуатацию был введен и подключен участок водовода протяженностью 7 километров, по которому уже подается вода жителям города. Сейчас же идет реконструкция еще 1,5 километров трубопровода. Это позволит сократить потери воды в системе водоснабжения 865 МКД и 95 социальных объектов», — сообщил «генеральный директор ФРТ» Василий Купызин.



По его словам, обновленный водовод в полной мере обеспечит ресурсом 163 тысячи жителей Мариуполя после наполнения Старо-Крымского водохранилища.



Завершение работ запланировано в конце 2025 года.



Ранее мы писали, что глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что доложил главе Кремля Владимиру Путину о проблемах с водой.

