Трамп анонсировал «очень важное решение» по России и Украине через две недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших двух недель примет важное решение по ситуации в России и Украине. Об этом он заявил во время брифинга, передает издание «Новости Live».



По его словам, для начала необходимо понять позицию обеих сторон.



«Я думаю, за две недели я пойму отношение России и, честно говоря, Украины к переговорам. Нужны двое», — отметил он.



По словам главы Белого дома, после этого срока будет принято решение.



«И это будет очень важное решение. Или это масштабные санкции, или масштабные тарифы, или то и другое. Или не буду делать ничего и скажу: «Это ваша война», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что Трамп выразил желание, чтобы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. По его словам, он хотел бы «увидеть, что у них получится», однако сам «предпочел бы не быть там».

