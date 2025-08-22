Трамп не хочет быть на встрече Зеленского и Путина

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. По его словам, он хотел бы «увидеть, что у них получится», однако сам «предпочел бы не быть там».



«Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они немного как масло и уксус. Они не очень хорошо ладят по очевидным причинам. Но посмотрим, придется ли мне там быть. Я бы предпочел не быть там», — сказал Трамп во время визита в Народный дом в Вашингтоне.



Глава Белого дома отметил, что считает более правильным, если украинский и российский лидеры проведут переговоры напрямую.



«Я бы предпочел, чтобы они встретились сами и посмотрели, что у них получится. Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо. Я думал, что эта война будет где-то посередине по уровню сложности, а оказалось, что она самая тяжелая», — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о том, что позиции Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас слишком далеки для того, чтобы встреча состоялась.



Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, есть ли возможность достижения мира в Украине.



Широкомасштабную войну в Украине нужно заканчивать. Глава Кремля Владимир Путин понимает только силу, заявил ранее президент Украины в своем видеообращении.



Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что один из вероятных вариантов завершения войны в Украине может предполагать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта.