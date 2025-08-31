Более 29 тысяч абонентов без света после ночной атаки на Одесскую область

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Армия РФ ночью, 31 августа, атаковала ударными беспилотниками Одесскую область. Наибольшие разрушения зафиксированы в Черноморске и его пригородах.



По данным Одесской областной военной администрации, в результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры — без света остались более 29 тысяч абонентов. Сейчас идут работы по восстановлению электроснабжения, а критическая инфраструктура функционирует от генераторов.



Кроме того, разрушения получили частные дома и административные здания, в отдельных районах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Известно об одном пострадавшем.



На месте работают все профильные службы, а правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против мирного населения региона.

