Понад 29 тисяч абонентів без світла після нічної атаки на Одеську область

Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одеської області

Армія РФ вночі, 31 серпня, атакувала ударними безпілотниками Одеську область. Найбільші руйнування зафіксовано у Чорноморську та його передмістях.



За даними Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури — без світла залишилося понад 29 тисяч абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання, а критична інфраструктура функціонує від генераторів.



Крім того, руйнувань зазнали приватні будинки та адміністративні будівлі, в окремих районах виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого.



На місці працюють усі профільні служби, а правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення регіону.

Нагадаємо, з Костянтинівки Донецької області рятувальники евакуювали 12 людей.