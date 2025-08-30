Из Константиновки спасатели эвакуировали 12 человек

В Константиновке продолжается эвакуация. Фото:

Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» вывезли из Константиновки Донецкой области 12 человек, среди которых трое — маломобильные. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В ведомстве отметили, что людей доставили в более безопасный населенный пункт, где они получат необходимую помощь и поддержку.



«В Константиновке не стихают обстрелы, которые представляют смертельную угрозу для гражданских. Большинство домов повреждены, инфраструктура разрушена, а оставаться в городе опасно», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что в пятницу, 29 августа, еще двадцать жителей Константиновской громады Донецкой области эвакуированы из зоны боевых действий.

