У кого в Украине самые высокие зарплаты — Госстат опубликовал рейтинг городов

31 августа 2025, 13:04

У кого в Украине самые высокие зарплаты — Госстат опубликовал рейтинг городов

В июле 2025 года средняя зарплата в Украине составила 26 499 грн, при этом среди регионов лидером стала Луганская область, которая по уровню доходов уступила лишь Киеву. Об этом сообщает Госстат Украины.

В столице показатель традиционно самый высокий — 40 546 грн, тогда как в Луганской области средняя зарплата достигла 34 553 грн. На третьем месте — Днепропетровская область с 27 413 грн. Донецкая (24371 грн) стоит на пятом месте, уступив Запорожской (24717 грн) области. Наименьшие зарплаты зафиксированы в Черниговской (19 920 грн), Кировоградской (19 522 грн) и Черновицкой (19 202 грн) областях.

Рост показателя в Луганской области в Государственной службе статистики связывают с тем, что большинство работодателей региона — бюджетные учреждения, часть из которых все еще проходит процесс релокации. В июле статистические данные также усилили сезонные выплаты — отпускные и премии за первое полугодие.

В ведомстве отмечают, что методика подсчета средней зарплаты соответствует европейским стандартам: средняя зарплата считается путем деления фонда оплаты труда на среднесписочную численность сотрудников.

Фото: Госстат Украины

Напомним, в Луганской ОВА создано 13 новых ставок, в том числе в учреждениях здравоохранения и социальных центрах.

ТЕГИ

Места
Луганская область Донецкая область
Прочее
Статистика уровень зарплат
