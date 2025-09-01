Российская армия готовится к большому штурму с техникой в направлении Северска – ВСУ

Ситуация под Северском. Фото: карта DeepState

Армия РФ в последнее время усилила давление на Северском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, на этом направлении оккупанты до дождливой осени будут пытаться проводить штурмы с использованием техники.



«Ожидаем снова большого штурма, который может быть в направлении города Северск. Враг будет пытаться закрепиться на окраинах Северска, чтобы в осенне-зимний период вести боевые действия за город или обходить его с северной части из направления Серебрянского лесничества», – сказал спикер корпуса.

Напомним, что Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.