Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска в своих резервах сосредоточили большое количество морской пехоты на Покровском направлении. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупанты планируют вскоре задействовать этих морпехов в регионе.



«Россияне действительно сейчас значительно активнее планируют задействовать морскую пехоту. У них есть определенные резервы», – сказал Трегубов.

Напомним, что 31 августа российские войска на бронетехнике пытались прорваться в город Мирноград на Донетчине, ВСУ остановили продвижение оккупантов. Аналитики DeepState заявили, что такая активизация связана с прибытием на участок подразделений морской пехоты РФ, которые любят совершать активные наступательные действия с привлечением техники.