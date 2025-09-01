Російська армія готується до великого штурму з технікою у напрямку Сіверська – ЗСУ

Ситуація під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ останнім часом посилила тиск на Сіверському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, на цьому напрямку окупанти до дощової осені намагатимуться проводити штурми з використанням техніки.



«Очікуємо знову на великий штурм, який може бути у напрямку міста Сіверськ. Ворог намагатиметься закріпитися на околицях Сіверська, щоб в осінньо-зимовий період вести бойові дії за місто або обходити його з північної частини з напрямку Серебрянського лісництва», – сказав речник корпусу.

Нагадаємо, що Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.