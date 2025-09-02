ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации одного из военных подразделений РФ

Пламя в блиндаже подразделения РФ после попадания ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации одного из подразделений российской армии. В результате атаки сгорели блиндажи, техника, оружие и имущество оккупантов, есть раненые среди личного состава.

«Железный скелет» мотоцикла оккупантов после прилета ВСУ.

На обнародованном видео российский военный жалуется, что подразделение осталось без техники, демонстрируя обгоревший мотоцикл.



Он подтвердил, что удар попал в блиндаж, который полностью сгорел. Также зафиксированы уничтоженные генератор, багги, автомобили и личные вещи захватчиков.



По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия потеряла около 800 военнослужащих.



Украинские военные также ликвидировали один танк, четыре боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 170 беспилотников, 89 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему.