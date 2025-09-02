Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации одного из военных подразделений РФ

02 сентября 2025, 14:44

ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации одного из военных подразделений РФ

Пламя в блиндаже подразделения РФ после попадания ВСУ. Пламя в блиндаже подразделения РФ после попадания ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации одного из подразделений российской армии. В результате атаки сгорели блиндажи, техника, оружие и имущество оккупантов, есть раненые среди личного состава.

«Железный скелет» мотоцикла оккупантов после прилета ВСУ.

На обнародованном видео российский военный жалуется, что подразделение осталось без техники, демонстрируя обгоревший мотоцикл.

Он подтвердил, что удар попал в блиндаж, который полностью сгорел. Также зафиксированы уничтоженные генератор, багги, автомобили и личные вещи захватчиков.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия потеряла около 800 военнослужащих.

Украинские военные также ликвидировали один танк, четыре боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 170 беспилотников, 89 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Потери российских войск Уничтожение техники рф блиндаж оккупантов Удар по ППД россиян
Организации
Всу

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
09:01
Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
18:40
ГУР и Сопротивление уничтожили командный пункт 35-й армии РФ на Запорожье
17:45
В здании IT-хаба захваченного Мариуполя будет функционировать музей «сво»
17:14
В оккупированной Ясиноватой показали разбитые и разграбленные поезда УЗ
15:46
В школах Луганщины будут учиться почти 17 тысяч детей
15:22
Под дулом автомата: как начинается «учебный год» в Приазовье
13:39
В Крыму половина школьных автобусов без водителей из-за мобилизации
11:52
В оккупированном Мариуполе пенсионерка отдала мошенникам 380 тысяч рублей
11:01
ГУР показало видео ликвидации российских Ми-8 в Крыму
10:27
В Мариупольском порту снова грузят украденное зерно и уголь
16:42
Без воды и без учителей: как встречают 1 сентября в оккупированном Донбассе
11:40
От угольного сердца к пустоте: что осталось от шахт Донбасса
07:30
Оккупанты не поделили позиции: 21 убитый и 17 раненых
11:46
В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет
20:15
Дроны атаковали аннексированный Крым, двое оккупантов пострадали — «Атеш»
все новости
16:50
Оккупанты ранили фельдшера на Лиманщине
16:18
На Донетчине повреждено лесничество в результате российских атак
16:05
Узник Азовстали Евгений Капустян приговорен к 18 годам и не попадает в обмены военнопленных
16:04
В Донецкой области первые семьи первоклассников уже получили «Пакет школьника» стоимостью 5000 гривен — ОВА
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
14:46
Путин предложил перекрыть Украине газ и свет
14:44
ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации одного из военных подразделений РФ
14:19
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2»
14:10
Обломки сбитого российского БПЛА попали на территорию детсада в Киеве
14:08
Святогорская ГВА просит жителей выехать в безопасные регионы
13:42
Убийство нардепа Андрея Парубия: подозреваемый признал свою вину
13:41
Командир РФ угрожает застрелить солдат за отступление — перехват
13:32
В Украине резко возросла заболеваемость Covid-19 — Минздрав
13:18
Россия стягивает морпехов и десантников в Донецкую область — ISW
13:12
Известно, сколько военных КНДР погибли на войне в Украине
12:58
Россия вводит основные силы в Покровск и продвигается к станции
12:23
В Дружковке российский дрон атаковал район рынка «Магнат»
12:13
Силы обороны освободили село Удачное на Покровском направлении
11:56
Российский дрон ударил по автобусу компредприятия в Константиновке: ранены трое человек
11:56
Китай протестирует безвизовый режим для россиян на год
все новости
ВИДЕО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент РФ Владимир Путин. Скриншот Путин предложил перекрыть Украине газ и свет
02 сентября, 14:46
Пламя в блиндаже подразделения РФ после попадания ВСУ. ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации одного из военных подразделений РФ
02 сентября, 14:44
Подозреваемый в убийстве нардепа Парубия признал свою вину. Фото: Верховная Рада Украины/Facebook) Убийство нардепа Андрея Парубия: подозреваемый признал свою вину
02 сентября, 13:42
Скриншот видео. Источник: Генштаб ВСУ Силы обороны освободили село Удачное на Покровском направлении
02 сентября, 12:13
Диверсия партизан в районе Дебальцево Донецкой области. Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
02 сентября, 11:30
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
02 сентября, 10:49

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор