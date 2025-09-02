ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ

Полум’я у бліндажі підрозділу РФ після влучання ЗСУ.

Сили оборони України завдали удару по пункту постійної дислокації одного з підрозділів російської армії. Внаслідок атаки згоріли бліндажі, техніка, зброя та майно окупантів, є поранені серед особового складу.

«Залізний скелет» мотоцикла окупантів після прильоту ЗСУ

На оприлюдненому відео російський військовий скаржиться, що підрозділ залишився без техніки, демонструючи обгорілий мотоцикл.



Він підтвердив, що удар влучив у бліндаж, який повністю вигорів. Також зафіксовано знищені генератор, баггі, автівки та особисті речі загарбників.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російська армія втратила близько 800 військовослужбовців.



Українські військові також ліквідували один танк, чотири бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 170 безпілотників, 89 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему.