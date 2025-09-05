Самые ожесточенные бои идут под Покровском и Новопавловкой

Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о ситуации на самых горячих точках линии фронта. На Лиманском направлении российские войска 15 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Андреевки, Дружелюбовки, Колодязей, Дробышево, а также в сторону Ольговки и Шандриголового. Бои продолжаются на двух участках.

На Сиверском направлении враг провел 12 штурмов у Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки и Выемки, а также в направлении Дибровы. Все атаки были отбиты.

На Краматорском направлении в районе Ступочек украинские бойцы остановили две атаки.

На Торецком направлении россияне 11 раз пытались прорвать оборону у Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Все штурмы провалились.

Самая напряженная ситуация — на Покровском направлении. С начала суток зафиксировано 38 атак. Бои шли у Шахового, Никаноровки, Родинского, Новоэкономического, Маяка, Рубежного, Сухого Яра, Шевченко, Проминя, Покровска, Котлиного, Удачного, Дачного, а также в направлении Филии и Новопавловки. Сейчас там продолжаются четыре боя.

По данным Генштаба, на этом участке уничтожено 132 российских военных, из них 80 — безвозвратно. Также ликвидированы девять автомобилей, 19 дронов, четыре единицы спецтехники. Повреждены пункт управления БПЛА и две артиллерийские установки врага.

На Новопавловском направлении противник атаковал 22 раза. Бои продолжаются у Зеленого Гая, Филии, Поддубного, Александрограда, Воскресенки, Темировки, Шевченко, Малиевки и Камышевахи.

На Ореховском направлении украинские силы отразили атаку в сторону Степногорска. Также зафиксирован авиаудар по Новоандреевке.

