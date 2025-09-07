Армия РФ атаковала запорожское предприятие восемью «шахедами»

Россия атаковала запорожское предприятие. Фото: Запорожская ОВА

Ночью, 7 сентября, российские войска осуществили массированную атаку на Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Под удар попало одно из городских предприятий, где возник пожар на площади около тысячи квадратных метров. Армия РФ атаковало инфраструктуру как минимум восемью «шахедами».

В результате ударов предприятие получило значительные повреждения. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, повреждено 16 многоквартирных домов, 12 частных домовладений, здание детского сада, а также другие строения предприятий в городе.

Напомним, Украина пережила массированную атаку: сбито более 750 воздушных целей.



