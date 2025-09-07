Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

07 сентября 2025, 09:19

Украина пережила массированную атаку: сбито более 750 воздушных целей

В ночь на 7 сентября (начиная с 17:00 6 сентября), Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет наземного базирования. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 818 воздушных целей:

805 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, запущенных с территории РФ (Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск), а также с временно оккупированного Крыма (Гвардейское, Чауда);

9 крылатых ракет «Искандер-К», выпущенных из Курской области;

4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» с территории Крыма.

Отражением атаки занимались авиация, подразделения ПВО, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

По предварительным данным на 08:30 утра, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 751 воздушную цель, среди них:

747 дронов Shahed и имитаторов;

4 крылатые ракеты «Искандер-К».

При этом зафиксированы попадания 9 ракет и 56 ударных дронов в 37 локациях, а также падение обломков на 8 объектах.

Воздушная тревога продолжается: в небе остаются несколько вражеских дронов.

Напомним, сегодня Киев подвергся массированной атаке дронами. Один из ударов пришелся на здание Кабмина по улице Грушевского.

