Армія РФ атакувала запорізьке підприємство вісьмома «шахедами»

Росія атакувала запорізьке підприємство. Фото: Запорізька ОВА

Вночі, 7 вересня, російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під удар потрапило одне із міських підприємств, де виникла пожежа на площі близько тисячі квадратних метрів. Армія РФ атакувала інфраструктуру як мінімум вісьмома «шахедами».

Внаслідок ударів підприємство отримало значні пошкодження. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домоволодінь, будівлю дитячого садка та інші будівлі підприємств у місті.

Нагадаємо, Україна пережила масовану атаку: збито понад 750 повітряних цілей.



