Авиаудар по пригороду Харькова: ранен 58-летний мужчина

В результате атаки РФ по Харьковщине повреждены дома. Фото: Прокуратура Украины

В результате авиаудара российских войск по пригороду Харькова пострадал мирный житель. По данным следствия, 9 сентября около 11:20 враг нанес удар по селу Черкасская Лозовая. В населенном пункте были повреждены жилые дома, ранения получил 58-летний мужчина.

В результате атаки РФ по Харьковщине повреждены дома. Фото: Прокуратура Украины

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции фиксируют последствия атаки и предпринимают все необходимые меры для документирования военных преступлений российских военных.

Напомним, оккупанты массированно атаковали Константиновку: один раненый, еще четверо могут быть под завалами.