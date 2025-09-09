Авиаудар по пригороду Харькова: ранен 58-летний мужчина

В результате авиаудара российских войск по пригороду Харькова пострадал мирный житель. По данным следствия, 9 сентября около 11:20 враг нанес удар по селу Черкасская Лозовая. В населенном пункте были повреждены жилые дома, ранения получил 58-летний мужчина.
В результате атаки РФ по Харьковщине повреждены дома. Фото: Прокуратура Украины
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры совместно со следователями полиции фиксируют последствия атаки и предпринимают все необходимые меры для документирования военных преступлений российских военных.
Напомним, оккупанты массированно атаковали Константиновку: один раненый, еще четверо могут быть под завалами.