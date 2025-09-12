В батальоне РФ признали погибшими почти 40% личного состава

В 3-м мотострелковом батальоне 9-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 71443) зафиксированы колоссальные потери личного состава. Об этом свидетельствует рапорт заместителя командира по военно-политической работе гвардии старшего лейтенанта А. Мамонтова от 2 сентября 2025 года, опубликованный в Telegram-канале «Не жди хорошие новости».
Согласно документу, требуется изменить статус с «пропавших без вести» на «погибших» для 193 военнослужащих.
Из них по 158 уже поданы документы, включая:
Для сравнения: штатная численность мотострелкового батальона обычно составляет около 500 человек, что означает, что почти 40 % личного состава официально признаются погибшими только из числа ранее считавшихся пропавшими. В эту статистику не входят бойцы, сразу зафиксированные как погибшие на поле боя или умершие от ранений.
Рапорт подтверждает данные предыдущих сообщений о серьёзных потерях в этом подразделении, указывая на масштабные утраты российской армии на фронте.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях