В батальоне РФ признали погибшими почти 40% личного состава

Масштабные потери личного состава в мотострелковом батальоне РФ на фронте. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

В 3-м мотострелковом батальоне 9-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 71443) зафиксированы колоссальные потери личного состава. Об этом свидетельствует рапорт заместителя командира по военно-политической работе гвардии старшего лейтенанта А. Мамонтова от 2 сентября 2025 года, опубликованный в Telegram-канале «Не жди хорошие новости».

Согласно документу, требуется изменить статус с «пропавших без вести» на «погибших» для 193 военнослужащих.

Из них по 158 уже поданы документы, включая:

29 пакетов – для подачи через суд,

114 – для получения свидетельств о смерти через ЗАГС,

ещё 12 – ожидают захоронения,

2 – признаны погибшими через суд.

Для 35 человек продолжается сбор документов и согласование с родственниками.

Для сравнения: штатная численность мотострелкового батальона обычно составляет около 500 человек, что означает, что почти 40 % личного состава официально признаются погибшими только из числа ранее считавшихся пропавшими. В эту статистику не входят бойцы, сразу зафиксированные как погибшие на поле боя или умершие от ранений.



Рапорт подтверждает данные предыдущих сообщений о серьёзных потерях в этом подразделении, указывая на масштабные утраты российской армии на фронте.