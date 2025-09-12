У батальйоні РФ визнали загиблими майже 40% особового складу

Масштабні втрати особового складу в мотострілецькому батальйоні РФ на фронті. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

У 3-му мотострілецькому батальйоні 9-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 71443) зафіксовані колосальні втрати особового складу. Про це свідчить рапорт заступника командира з військово-політичної роботи гвардії старшого лейтенанта А. Мамонтова від 2 вересня 2025 року, опублікований в Telegram-каналі «Не жди хорошие новости».

Згідно з документом, потрібно змінити статус з «зниклих безвісти» на «загиблих» для 193 військовослужбовців.

З них по 158 вже подані документи, включаючи:

29 пакетів – для подачі через суд,

114 – для отримання свідоцтв про смерть через РАГС,

ще 12 – очікують поховання,

2 – визнані загиблими через суд,

Для 35 осіб триває збір документів і узгодження з родичами.

Для порівняння: штатна чисельність мотострілецького батальйону зазвичай становить близько 500 осіб, що означає, що майже 40% особового складу офіційно визнаються загиблими тільки з-поміж тих, хто раніше вважався зниклими безвісти. У цю статистику не входять бійці, відразу зафіксовані як загиблі на полі бою або померлі від поранень.



Рапорт підтверджує дані попередніх повідомлень про серйозні втрати в цьому підрозділі, вказуючи на масштабні втрати російської армії на фронті.