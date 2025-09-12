Шмыгаль и Келлог обсудили возможность передачи ВСУ новых систем Patriot

Глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль встретился в Киеве
со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Лидеры обсудили возможность передачи новых систем Patriot для украинских военнослужащих.
«Выразил благодарность за мощную помощь со стороны США для Украины. Проинформировал генерала Келлога о результатах заседания «Рамштайн» на этой неделе, во время которого мы получили сильные сигналы поддержки. Обсудили возможность получения Силами обороны Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним», — написал он.
Министр обороны отметил, что Украина предоставила делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали российской провокации против Польши. По мнению Шмыгаля, такими действиями РФ тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным.
Кроме того, он призвал усилить санкционное давление на Россию.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом. Они обсудили пути достижения мира и обеспечения безопасности
.
