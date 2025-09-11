Спецпредставитель Трампа Кит Келлог встретился с Зеленским в Киеве: о чем говорили. Фото: Владимир Зеленский

В четверг, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом. Лидеры обсудили пути достижения мира и обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава государства.



«Говорили о различных векторах сотрудничества - как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность. Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку «петриотов», сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США», — рассказал глава страны.



Келлог и Зеленский обсудили давление на россиян и то, что можно сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить войну. По их мнению, трехсторонний формат лидеров наиболее эффективен.



Кроме того, лидеры обсудили возвращения похищенных украинских детей, 80-й сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Напомним, Зеленский сообщил, что Украина сейчас видит очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях