После полуночи россияне ударили по Константиновке авиабомбой и артиллерией

Во вторник, 16 сентября, в 00:10 российские оккупационные войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-250 по городу Константиновка Донецкой области.
Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что в результате удара был поврежден фасад частного дома. Обошлось без пострадавших.
Через 20 минут, приблизительно в 00:30, российские военные произвели обстрел города из ствольной артиллерии.
В результате обстрела были ранены два мирных жителя. Кроме того, был поврежден фасад многоэтажного дома.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 сентября Славянск Донецкой области подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Противник атаковал город двумя БПЛА «Герань-2». Дроны попали в нежилое общежитие в центральной части города. Обошлось без пострадавших.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях