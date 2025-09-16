После полуночи россияне ударили по Константиновке авиабомбой и артиллерией

Во вторник, 16 сентября, в 00:10 российские оккупационные войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-250 по городу Константиновка Донецкой области.

Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в результате удара был поврежден фасад частного дома. Обошлось без пострадавших.

Через 20 минут, приблизительно в 00:30, российские военные произвели обстрел города из ствольной артиллерии.

В результате обстрела были ранены два мирных жителя. Кроме того, был поврежден фасад многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 сентября Славянск Донецкой области подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Противник атаковал город двумя БПЛА «Герань-2». Дроны попали в нежилое общежитие в центральной части города. Обошлось без пострадавших.