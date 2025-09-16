Після опівночі росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою та артилерією

У вівторок, 16 вересня, о 00:10 російські окупаційні війська завдали удару авіабомбою ФАБ-250 по місту Костянтинівка Донецької області.

Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок удару було пошкоджено фасад приватного будинку. Обійшлося без постраждалих.

Через 20 хвилин, приблизно о 00:30, російські військові здійснили обстріл міста зі ствольної артилерії.

В результаті обстрілу було поранено двох мирних жителів. Крім того, було пошкоджено фасад багатоповерхового будинку.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 16 вересня Слов'янськ Донецької області зазнав чергового обстрілу з боку російських окупаційних військ. Противник атакував місто двома БПЛА «Герань-2». Дрони влучили у нежитловий гуртожиток в центральній частині міста. Обійшлося без постраждалих.