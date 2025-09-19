Армия РФ несколько раз ударила по Краматорской громаде дронами: есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российская армия 19 сентября дважды обстреляли Краматорская громада Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что россияне нанесли удары по громаде с помощью дронов.



«БпЛА «Молния-2» попал во двор частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждены хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.





Спустя время ударный БпЛА попал по территории частного сектора. Повреждены 2 жилых дома.



Ранее мы писали, что 19 сентября российские войска нанесли серию ударов по городу Константиновка Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях