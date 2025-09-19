Армія РФ кілька разів вдарила по Краматорській громаді дронами: є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Російська армія 19 вересня двічі обстріляла Краматорську громаду Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що росіяни завдали ударів по громаді за допомогою дронів.



«БпЛА «Молнія-2» влучив у подвірʼя приватного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено господарчі споруди», — йдеться у повідомленні.





Згодом ударний БпЛА влучив по території приватного сектору. Пошкоджено 2 житлові будинки.



Раніше ми писали, що 19 вересня російські війська завдали серії ударів по місту Костянтинівці Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях