В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Башкортостане РФ: на заводе продолжается пожар

ВСУ ударили по НПЗ в Башкортостане РФ. Фото: Астра

Украинские военнослужащие в ночь на 24 сентября нанесли удар по НПЗ «Газпром Нефтехим-Салават» в Башкортостане, а также по нефтеперекачивающим станциям «Кузьмичи-1» и «Зензеватка». Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 в Башкортостане. На заводе продолжается пожар», — говорится в сообщении.



Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.



Также Сили обороны нанесли поражение также по важным объектам в Волгоградской области РФ. Так, под удар попала нефтеперекачивающая станция «Кузьмичи-1», которая является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция «Зензеватка», которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк».



Минувшей ночью подразделения Сил обороны поразили производство БПЛА в городе Валуйки в Белгородской области РФ. Зафиксировано попадание и пожар.



В ведомстве уточнили, что 22 сентября ВСУ Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область РФ). Это повлекло остановку части производственного процесса.



Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год.



Ранее мы писали, что предприятие «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане атаковали беспилотники.

