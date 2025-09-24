У Генштабі підтвердили удар по НПЗ у Башкортостані РФ: на заводі триває пожежа

ЗСУ вдарили по НПЗ у Башкортостані РФ. Фото: Астра

Українські військовослужбовці в ніч на 24 вересня завдали удару по НПЗ «Газпром Нафтохім-Салават» у Башкортостані, а також по нафтоперекачувальних станціях «Кузьмичі-1» та «Зензеватка». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа», — йдеться у повідомленні.



Це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік і є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.



Також Сили оборони завдали ураження по важливим об'єктам у Волгоградській області РФ. Так, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція «Кузьмичі-1», яка є частиною транспортної системи для сирої нафти до південних регіонів РФ. Крім того, вражена нафтоперекачувальна станція «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев-Тихорецьк».



Минулої ночі підрозділи Сил оборони вразили виробництво БПЛА у місті Валуйки у Бєлгородській області РФ. Зафіксовано влучання та пожежу.



У відомстві уточнили, що 22 вересня ЗСУ України вразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область РФ). Це спричинило зупинку частини виробничого процесу.



Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний обсяг переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн. тонн на рік.



Раніше ми писали, що підприємство «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані атакували безпілотники.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях