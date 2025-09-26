В Смоленской области РФ локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов

Железнодорожный состав с с топливом сошёл с рельсов в Смоленской области России. Фото: ASTRA

В пятницу, 26 сентября, в районе станции Рыжиково Смоленской области РФ на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. В результате аварии начался пожар.

Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что с рельсов сошли 18 вагонов с бензином и локомотив.

«Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда», – заявили в МЧС РФ.

Сообщается, что машинист и его помощник были госпитализированы с травмами средней тяжести.