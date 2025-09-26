У Смоленській області РФ локомотив та 18 вагонів з паливом зійшли з рейок

У п'ятницю, 26 вересня, в районі станції Рижикове Смоленської області РФ на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд та великовантажний автомобіль. Внаслідок аварії почалася пожежа.
Про це повідомляє видання Baza.
Зазначається, що з рейок зійшли 18 вагонів із бензином та локомотив.
«Пожежники гасять 6 вагонів із пальними матеріалами. У ліквідації задіяно понад 40 фахівців та 10 одиниць техніки. На місце висунулися пожежний та відновлювальний потяг», – заявили в МНС РФ.
Повідомляється, що машиніста та його помічника госпіталізували з травмами середньої тяжкості.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях