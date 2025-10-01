Российский обстрел вызвал блэкаут на Чернобыльской АЭС

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

01 октября 2025, 22:19

В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области на Чернобыльской атомной электростанции произошла чрезвычайная ситуация. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

«Из-за перепадов напряжения был обесточен Новый безопасный конфайнмент — ключевой объект, накрывающий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС», — заявили в ведомстве.

Отмечено, что этот объект предотвращает выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения и стабилизации ситуации, говорится в сообщении.

Напомним, с 24 сентября на Запорожской АЭС продолжается блэкаут.

