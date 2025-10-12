Медики бригады «Хижак» эвакуировали раненых бойцов после удара FPV-дрона

Боевые медики оказывают неотложную помощь на передовой. Фото: Патрульная полиция

Во время атаки вражеских дронов FPV на боевую машину пострадали двое украинских защитников. Медики сводной бригады «Хижак» при Департаменте патрульной полиции оказали неотложную помощь и под огнем эвакуировали раненых, доставив их в стабилизационный пункт.

«Один боец получил травму ноги с частичной ампутацией стопы, другой — ушиб лица и потерю слуха на одно ухо», — сообщил медик с позывным «Ястреб».

Благодаря оперативным действиям группы «Хижак» жизни обоих военнослужащих удалось спасти.

