Украинские пилоты дронов уничтожили российских военных, которые пытались закрепиться на окраинах Родинского

Оккупанты на окраинах Родинского. Фото: кадр из видео

На днях операторы БПЛА уничтожили 13 российских оккупантов, которые пытались закрепиться на окраинах города Родинское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Сначала украинские бойцы поразили передовую группу ВС РФ на подходах к городу.



«В результате слаженной работы подразделения все россияне были ликвидированы. Включая тех, кому удалось прорваться к окраинам города. Таким образом сорвали планы врага по обустройству огневых позиций в зоне урбанистической застройки. Огневые точки в дальнейшем противник хотел использовать для поддержки наступательных действий своих подразделений», – отметили в ДШВ.

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации в городах Покровск и Мирноград на Донетчине, украинские войска там максимально уничтожают российские подразделения БПЛА.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко