В Нижегородской области РФ дроны ударили по объекту энергетики

Ночью 14 октября дроны атаковали Нижегородскую область РФ. По сообщению местных властей, поврежден объект энергетики.
Как уточнил губернатор региона Глеб Никитин, на территории Нижегородской области отражена атака БПЛА. В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, это привело к кратковременному отключению электроэнергии.
Электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
В телеграм-канале ASTRA предположили, что вероятно, речь идет об Арзамасской подстанции.
Кроме того, сервис по отслеживанию температурных аномалий NASA Firms фиксирует пожар на Арзамасской подстанции в районе Лесогорска в Нижегородской области.
Подстанция 500 кВ «Арзамасская» установленной мощность 1502 МВА — один из ключевых энергетических узлов Нижегородской области. Она питает несколько южных районов региона населением более 200 тысяч человек, а также газокомпрессорные станции «Газпром» и тяговые подстанции РЖД.
Ранее мы писали, что в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию «Ефимовка» в Волгоградской области РФ.
