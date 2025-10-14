В Нижегородской области РФ дроны ударили по объекту энергетики

Нижегородскую область атаковали дроны. Фото: ASTRA

Ночью 14 октября дроны атаковали Нижегородскую область РФ. По сообщению местных властей, поврежден объект энергетики.



Как уточнил губернатор региона Глеб Никитин, на территории Нижегородской области отражена атака БПЛА. В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, это привело к кратковременному отключению электроэнергии.



Электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.



В телеграм-канале ASTRA предположили, что вероятно, речь идет об Арзамасской подстанции.



Кроме того, сервис по отслеживанию температурных аномалий NASA Firms фиксирует пожар на Арзамасской подстанции в районе Лесогорска в Нижегородской области.





Подстанция 500 кВ «Арзамасская» установленной мощность 1502 МВА — один из ключевых энергетических узлов Нижегородской области. Она питает несколько южных районов региона населением более 200 тысяч человек, а также газокомпрессорные станции «Газпром» и тяговые подстанции РЖД.



Ранее мы писали, что в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию «Ефимовка» в Волгоградской области РФ.

