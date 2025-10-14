У Нижньогородській області РФ дрони вдарили по об'єкту енергетики

Нижегородську область атакували дрони. Фото: ASTRA

Вночі 14 жовтня дрони атакували Нижньогородську область РФ. За повідомленням місцевої влади, пошкоджено об'єкт енергетики.



Як уточнив губернатор регіону Гліб Нікітін, на території Нижньогородської області відбито атаку БПЛА. Внаслідок падіння уламків отримав пошкодження один об'єкт енергетики, що призвело до короткочасного відключення електроенергії.



Електропостачання відновлено. Постраждалих немає.



У телеграм-каналі ASTRA припустили, що, ймовірно, йдеться про Арзамаську підстанцію.



Крім того, сервіс із відстеження температурних аномалій NASA Firms фіксує пожежу на Арзамаській підстанції в районі Лісогорська в Нижньогородській області.





Підстанція 500 кВ «Арзамаська» встановленої потужністю 1502 МВА — один із ключових енергетичних вузлів Нижньогородської області. Вона живить кілька південних районів регіону населенням понад 200 тисяч осіб, а також газокомпресорні станції «Газпром» та тягові підстанції РЗ.



Раніше ми писали, що в ніч проти 9 жовтня Сили оборони України вразили Коробківський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфимівка» у Волгоградській області РФ.

