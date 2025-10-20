Российские войска попали под удар на северо-западе Покровска, идут бои в промзоне

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

В северо-западной части Покровска Донецкой области российские войска оказались под ударом в промышленной зоне, расположенной севернее автодорог Е50 и О0525. Об этом сообщил военный блогер «PETRENKO ✙ Сводки».

По его данным, в центральных районах города продолжаются ожесточенные бои — российские силы ведут наступление вблизи железной дороги и от улицы Шевченко до западной окраины Покровска.



Появляется информация о том, что противник закрепляется в многоэтажных зданиях на юге города.

Сражения не утихают под Покровском, в районах населенных пунктов Чунишино и Новопавловка.

Напомним, на днях вражеская диверсионно-разведывательная группа сумела прорваться в центр Покровска. Во время продвижения россияне нарушили международное гуманитарное право, убив нескольких мирных жителей в районе железнодорожного вокзала.