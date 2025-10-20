Російські війська потрапили під удар на північному заході Покровська, точаться бої в промзоні

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

У північно-західній частині Покровська Донецької області російські війська опинилися під ударом у промисловій зоні, розташованій на північ від автошляхів Е50 і О0525. Про це повідомив військовий блогер «PETRENKO ✙ Зведення».

За його даними, у центральних районах міста тривають запеклі бої — російські сили ведуть наступ поблизу залізниці та від вулиці Шевченка до західної околиці Покровська.



З'являється інформація про те, що противник закріплюється у багатоповерхових будинках на півдні міста.

Бої не вщухають під Покровськом, у районах населених пунктів Чунішине та Новопавлівка.

Нагадаємо, днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла прорватися до центру Покровська. Під час просування росіяни порушили міжнародне гуманітарне право, вбивши кількох мирних мешканців у районі залізничного вокзалу.