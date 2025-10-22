Россияне атаковали ветряную турбину в Краматорске

В Краматорске российские войска нанесли удар по ветряной турбине. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Гончаренко.



По его словам, около 17:10 оккупанты использовали ударный БПЛА для атаки по объекту.



«По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем окончательные последствия», — отметил Гончаренко.

Ранее российский беспилотник ночью ударил по центральному рынку Краматорска, возник пожар.