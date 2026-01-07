Силы оборона обстреляли НПЗ в России

Силы обороны в ночь на 7 января нанесли удары по нефтебазах в Белгородской и Ярославской областях РФ. В результате атак есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Под удар попала нефтебаза «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Нефтебаза задействована в обеспечении горючим армии российских оккупантов.



В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.



Кроме того, по результатам предыдущих поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва «Темп» в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда военных объектов армии РФ, в том числе целей в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»