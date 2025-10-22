Росіяни атакували вітряну турбіну в Краматорську

У Краматорську російські війська завдали удару по вітряній турбіні. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, близько 17.10 окупанти використали ударний БПЛА для атаки по об'єкту.



«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки», — зазначив Гончаренко.

Раніше російський безпілотник вночі вдарив по центральному ринку Краматорська, виникла пожежа.