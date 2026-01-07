СБУ задержала несовершеннолетнюю корректировщицу удара по ТЭЦ в Кропивницком

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала корректировщицу российских ударов по объектам энергетики. Фигуранткой дела оказалась 16-летняя жительница Кропивницкого, которую российские спецслужбы использовали для подготовки ракетной атаки по местной теплоэлектроцентрали.



По данным следствия, девушка по заданию ФСБ должна была установить на территории ТЭЦ GPS-трекер, замаскированный под снег. С помощью этого устройства российская сторона планировала точно навести ракетный удар по энергообъекту, чтобы оставить мирных жителей без электричества и отопления.



Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли замысел противника и задержали подозреваемую «на горячем». Ночью ее схватили возле ограждения теплоэлектроцентрали в момент попытки активации цифрового «маячка».



Расследование установило, что несовершеннолетнюю втянули в преступную деятельность через Телеграм-канал, где предлагались «легкие заработки». Сначала кураторы поручили ей «тестовое задание» — снять на видео объекты военной и критической инфраструктуры и передать материалы российской спецслужбе.



После выполнения этого этапа девушка получила новое задание — подготовить ракетный удар по одному из крупнейших в области объектов тепловой и электрической генерации.

Деньги на покупку GPS-трекера были перечислены из РФ на ее личную банковскую карту. Устройство она заказала в интернет-магазине, оплатила онлайн и получила на почте.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении государственной измены.



В настоящее время девушка находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о приговоре 54-летней библиотекарше за корректировку ударов по Краматорску.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»