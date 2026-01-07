Войска РФ пытаются захватить Дроновку: в ОК «Восток» рассказали детали

Ситуация вокруг Дроновки Донецкой области остается напряженной, российские солдаты хотят захватить город. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Восток».



«На Славянском направлении ситуация вокруг Дроновки остается напряженной. С начала года россияне активизировали работу по скоплению ресурсов в Серебрянском лесу. Конечная цель противника — установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закотного», — говорится в сообщении.



Силы обороны уничтожают в Серебрянском лесу скопление транспорта и живой силы россиян.



Что касается Мирнограда, то ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют оккупантов в окрестностях города. Логистика остается усложненной.



Ранее мы писали, что гарнизоны ВСУ в Покровске и Мирнограде уже около трех месяцев ведут бои в условиях оперативного окружения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»